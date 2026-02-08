Sot varroset punëtori që humbi jetën tragjikisht në vendin e punës

Gazmend Ahmeti, 43-vjeçari nga fshati Mihaliq i Vushtrrisë, do të varroset sot pas vdekjes tragjike që ndodhi një ditë më parë në vendin e tij të punës. Ai humbi jetën në rrugën Ferizaj-Prishtinë, pasi dyshohet se ra nga një lartësi teksa punonte. Ceremonia e varrimit do të mbahet në orën 16:30, në varrezat e fshatit…

08/02/2026 14:02

Gazmend Ahmeti, 43-vjeçari nga fshati Mihaliq i Vushtrrisë, do të varroset sot pas vdekjes tragjike që ndodhi një ditë më parë në vendin e tij të punës.

Ai humbi jetën në rrugën Ferizaj-Prishtinë, pasi dyshohet se ra nga një lartësi teksa punonte.

Ceremonia e varrimit do të mbahet në orën 16:30, në varrezat e fshatit Mihaliq.

