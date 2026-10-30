Sot nis xhiroja e 12-të e Superligës, kjo është ndeshja e vetme që zhvillohet
Superliga e Kosovës në futboll rikthehet sot me ndeshjet e xhiros së 12-të, e cila hapet me përballjen ndërmjet Ballkanit dhe Drenicës. Kjo ndeshje pritet të ketë rëndësi të veçantë për të dyja skuadrat, duke pasur parasysh pozitën e tyre në tabelën e klasifikimit dhe objektivat në këtë edicion. Para kësaj përballjeje, Ballkani renditet në…
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Superliga e Kosovës në futboll rikthehet sot me ndeshjet e xhiros së 12-të, e cila hapet me përballjen ndërmjet Ballkanit dhe Drenicës.
Kjo ndeshje pritet të ketë rëndësi të veçantë për të dyja skuadrat, duke pasur parasysh pozitën e tyre në tabelën e klasifikimit dhe objektivat në këtë edicion.
Para kësaj përballjeje, Ballkani renditet në pozitën e gjashtë me 16 pikë. Në anën tjetër, Drenica pozicionohet e shtata me 11 pikë nga 11 ndeshje të zhvilluara. Skuadra nga Skenderaj ka dy fitore, pesë barazime dhe katër humbje, prandaj synon të marrë pikë në këtë udhëtim për të mos lejuar shkëputjen e kundërshtarëve të drejtpërdrejtë në renditje.
Aktualisht, kreun e tabelës e mban Malisheva me 26 pikë, e ndjekur nga Prishtina me 23, Drita me 20 dhe Gjilani me 18 pikë. Dukagjini është i pesti me 17 pikë.
Kështu, Ballkani kërkon fitoren për t’iu afruar zonës së kreut, ndërsa Drenica synon të përmirësojë pozitën e saj dhe të krijojë distancë nga skuadrat që ndodhen në pjesën e poshtme të tabelës.
Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 13:00 në Suharekë.