Sot modele e njohur, por do të habiteni se çfarë ka punuar Beniada për herë të parë

Ajo tani është banore në shtëpinë e famshme të Big Brother Vip ku po pëlqehet mjaft shumë nga publiku, shkruan lajmi.net.

Beniada shpesh është bërë virale në rrjetet sociale për shkak të të folurës së saj karakteristike, pasi që jeton që një kohë të gjatë në Itali.

Jo rrallë Beniada iu ka rrëfyer banorëve tjerë se nuk e ka pasë të lehtë rrugëtimin për t’u bërë modele.

E shprëngulur në moshën 3 vjeçare në Itali jetesa e saj në një vend të huaj ishte mjaft e vështirë.

Me shumë modesti në një bisedë me Arbrin ajo i rrëfen atij se kur ka qenë më e re ka punuar bashkë me nënën e saj në një mishtore.

Ndryshe, më parë ajo ka treguar se babai i saj nuk e kishte përkrahur financiarisht për t’u bërë modele dhe i është dashtë të vetfinancohet./Lajmi.net/