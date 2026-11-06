Sonte përballja Kosovë – Itali në futsall
Kombëtarja e Kosovës në futsall do të përballet sonte me Italinë, në kuadër të fazës “Main Round” të kualifikimeve për Kupën e Botës 2028. Ndeshja do të zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, me fillim nga ora 20:00, ku Dardanët synojnë të vazhdojnë me rezultate pozitive në këtë fazë të kualifikimeve. Kosova…
Sport
Kombëtarja e Kosovës në futsall do të përballet sonte me Italinë, në kuadër të fazës “Main Round” të kualifikimeve për Kupën e Botës 2028.
Ndeshja do të zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, me fillim nga ora 20:00, ku Dardanët synojnë të vazhdojnë me rezultate pozitive në këtë fazë të kualifikimeve.
Kosova ka zhvilluar përgatitje intensive gjatë ditëve të fundit, ndërsa stërvitjen e fundit para kësaj përballjeje e ka mbajtur të enjten mbrëma.
Lojtarët dhe stafi i Kombëtares janë shprehur të gatshëm për këtë sfidë të rëndësishme, teksa kanë bërë thirrje për mbështetjen e tifozëve në tribuna.
Përballja me Italinë paraqet një tjetër test të rëndësishëm për Dardanët, të cilët synojnë ta shfrytëzojnë përparësinë e terrenit vendas për të marrë një rezultat sa më të mirë.