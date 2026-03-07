Sonte “Nata e Zjarreve” në Prekaz
Sot, mbahen aktivitetet përmbyllëse për shënimin e 28-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Manifestimi tradicional, “Nata e Zjarreve”, do të nisë sonte në Prekaz prej orës 18:00, ndërkohë u paralajmërua ndezja e flakadanëve prej orës 18:15 edhe në rajone të tjera të Kosovës.
Ndërkaq, prej prës 19:00 mbahet program artistik në sheshin “Adem Jashari”, Skenderaj.
Në shënim të 28-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, komuna e Prishtinës organizon ndezjen e flakadanëve në amfiteatrin e sheshit “Zahir Pajaziti”, ku do të shfaqet edhe ekspozitë me punime të nxënësve, në amfiteatrin e sheshit “Zahir Pajaziti” në kryeqytet.
Pikërisht më 5 mars janë bërë 28 vjet të rënies së komandantit legjendar, Adem Jasharit, familjes së tij dhe Jasharëve të tjerë. Mirëpo, çdo përvjetor Adem Jasharin e bënë më të lavdishëm në historinë e kombit tonë.