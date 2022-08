Sonte meçi i Florian Markut – shqiptari synon të dalë kampion nga ‘Air Albania’ Florian Marku do ta ketë sonte një prej meçeve më të veçanta të tij. Ylli shqiptar i boksit, Florian Marku do të ndeshet sonte për titullin ‘WBC Silver’, kundër boksierit meksikan, Miguel Parra, përcjell lajmi.net. Marku do të ndeshet në stadiumin ‘Air Albania’ në Tiranë dhe kjo do të jetë hera e parë që ai…