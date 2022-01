Sonte do të ketë hyrje të reja në BBV.

Është bërë e ditur se ediconin e sontëm do të ketë hyrje të reja në BBV, shkruan lajmi.net.

Një nga emrat e përfolur është edhe moderatorja kosovare Egzona Rafuna.

Derisa Dagz po shijon romancën e tij me Einxhel Shkirën, nuk dihet se si do reagojë kur do ta shohë Egzonën pasi që dikur ishte ish e dashura e tij.

Këtë e bëri të ditur Fiorentina Halili e cila bëri një deklaratë të fortë.

“Se mos i fusni Dj Dagz atë ish-n e vet se gazetare ka qenë nga Kosova”./Lajmi.net/