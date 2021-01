Këto të dhëna nga hulumtimi ku kanë marrë pjesë një mijë e 50 respondentë janë prezantuar ekskluzivisht në Rubikon të Klan Kosovës.

Sipas të gjeturave Lëvizja Vetëvendosje aktualisht prinë me 44.2 përqind, e dyta është PDK me 20.40 përqind dhe LDK e treta me 17.35 përqind.

Këto të dhëna kanë dalë pasë pyetjes: “Ju lutem na thoni se për cilën parti do të votoni në zgjedhjet parlamentare?”