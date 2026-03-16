Smajljaj: Rivaliteti Kurti–Osmani mund të ketë ndikuar që VV të mos e kandidojë Osmanin për presidente

16/03/2026 17:32

Analisti politik Avdi Smajljaj ka folur për arsyet e mundshme pse Vjosa Osmani nuk u kandidua për presidente nga Lëvizja Vetëvendosje.

Smajlaj tha se prishja e “binomit” politik mes Osmanit dhe kryeministrit Albin Kurti mund të jetë një nga faktorët kryesorë.

Sipas tij, në fillim kishte një bashkëpunim të fortë politik, por me kalimin e kohës raportet kanë ndryshuar.

“Mos kandidimi ose prishja e këtij binomi, ku vendi kishte një binom politik, mendoj se ka ardhur edhe si rezultat i rivalitetit mes z. Kurti dhe znj. Osmani. Aktivitetet e saj, vizitat dhe takimet ndërkombëtare, përfshirë edhe aktivitetin me presidentin amerikan Donald Trump, mund të kenë qenë një nga shtytjet kryesore,” tha Smajljaj.

Ai shtoi se në kohët e fundit presidentja nuk është parë më si një figurë mbi të cilën mund të llogarisë plotësisht qeveria.

“Presidentja Osmani kohët e fundit nuk ka qenë një figurë në të cilën VV-ja mund të kalkulojë se është një presidente që nuk i thotë ‘jo’ qeverisë, siç ka qenë sidomos në vitet e para të mandatit,” u shpreh ai në Tëvë1.

Smajlaj theksoi se ndryshimi i këtij raporti mund të jetë parë nga Kurti si një rivalitet i mundshëm politik në të ardhmen.

“Këtë e ka parë z. Kurti se në të ardhmen mund të ketë rivalitet dhe kjo mund t’i sjellë probleme qeverisjes së VV-së, edhe pse ka 51 për qind të mbështetjes,” tha ai.

Sipas analistit, një tjetër arsye mund të lidhet edhe me mungesën e vullnetit brenda Lista Guxo, parti që ishte krijuar nga vetë Osmani.

“Një arsye tjetër mund të jetë edhe mungesa e vullnetit të Listës Guxo që të jenë më këmbëngulës, edhe pse këtë subjekt e ka krijuar vetë Vjosa Osmani,” tha Smajljaj.

