Slot dhe Salah bëjnë ”paqe”

Sport

12/12/2025 19:47

Konflikti mes Arne Slot dhe Mohamed Salah ka përfunduar.

Tekniku holandez dhe sulmuesi egjiptian kanë arritur paqe mes tyre.

Sipas asaj që raportojnë mediat angleze, Salah është përfshirë në listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjen e fundjavës, ndaj Brightonit.

Kujtojmë që pas ndeshjes së javës së kalaur ndaj Leeds, Salah deklaroi se janë prishur raportet me trajnerin Arne Slot, duke ngritur edhe dyshime për të ardhmen e tij.

Derisa sot, tekniku holandez në mengjes kishte deklaruar se do të bisedoj me Salah dhe do të vendosin se çfarë do të bejnë në vazhdim.

Duket se kjo bised mes tyre ka përfunduar në menyrën më të mirë, duke arritur paqe, gjë që e duan edhe tifozët e Liverpulit.

