Skuadra nga Serie A shpreh interesim për Dion Gallapenin
Skuadra e Atalantas ka shprehur interesim për mbrojtësin kosovar, Dion Gallapeni.
Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës ka “rënë në sytë” e shumë skautëve të skuadrave europiane.
Gazetari Aldo Cantafio raporton se Atalanta e ka seriozisht për 21-vjeçarin.
Kujtojmë që Gallapeni momentalisht është te skuadra e Wisla Plock, si i huazuar nga Widzew Lodz.
Vlera e tij momentale në sajtin “Transfermarkt” është 2.5 milionë euro.