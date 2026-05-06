Skuadra nga Serie A shpreh interesim për Dion Gallapenin

06/05/2026 16:28

Skuadra e Atalantas ka shprehur interesim për mbrojtësin kosovar, Dion Gallapeni.

Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës ka “rënë në sytë” e shumë skautëve të skuadrave europiane.

Gazetari Aldo Cantafio raporton se Atalanta e ka seriozisht për 21-vjeçarin.

Kujtojmë që Gallapeni momentalisht është te skuadra e Wisla Plock, si i huazuar nga Widzew Lodz.

Vlera e tij momentale në sajtin “Transfermarkt” është 2.5 milionë euro.

