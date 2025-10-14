Skenari i fazës play-off: Kosova në të njëjtën vazo me Shqipërinë
Edhe pse ende nuk është vendosur asgjë fitorja e Kosovës mbrëmjen e kaluar në Suedi ka bërë që në fazën play-off të ketë ndeshje të mëdha që në gjysmëfinale.
Goli i Fisnik Asllanit ka bërë që të afrojë më shumë Kosovën me fazën play-off, në të cilët pritet që të jetë në të njëjtën vazo si ajo e Shqipërisë, e treta.
Ndërsa pasojat kanë qenë të rënda për Suedinë, e cila edhe pse ka vetëm një pikë pas katër takimesh ka ende shanse që të kualifikohet në Botëror pasi do të jetë pjesë e vazos së katërt, asaj të formuar prej katër skuadrave të renditura më mirë në Nations League.
Formula e play-off është e qartë. Skuadrat e vazos së parë do të ndeshen me skuadrat e vazos së katërt në një ndeshje, e cila do të konsiderohet si gjysmëfinale, por që do të luhet në një takim në fushën e skuadrave të renditura më mirë në renditjen e FIFA-s.
Vazo 3, në të cilët momentalisht janë pjesë si Shqipëria dhe Kosova, do të ndeshen me skuadrat e Vazos 2.
Fitueset e çifteve të Vazos 1 dhe 4 do të ndeshen me pas me fitueset e çifteve të Vazos 2 dhe 3.
Në këtë pikë skenari më i keq është që Suedia, e Vazos 4 do të ndeshet me njërën prej Italisë, Turqisë, Ukrainës dhe Polonisë duke bërë kështu që në gjysmëfinale të play-off të kemi një përballje të madhe mes Italisë dhe Suedisë.
Vazo 1
Italia (10)
Turqia (27)
Ukraina (28)
Polonia (36)
Vazo 2
Rep. Çeke (39)
Hungari (41)
Sllovaki (42)
Skoci (43)
Vazo 3
Maqedonia e Veriut (63)
Shqipërisë (66)
Bosnje dhe Herzegovinë(73)
Kosova (91)
Vazo 4
Uellsi
Rumania
Suedia
Irlanda e Veriut./Lajmi.net/