Skandali në komunën e Kukësit: Safet Gjici dënohet me tre vite burg, Alma Kaci me një vit burg për prostitucion Ish-kryetari i bashkisë së Kukësit, Safet Gjici dënohet me tre vite burg për shpërdorim detyre, i cili ulet në dy vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Alma Kaci u dënua me një vit burg për prostitucion. Safetit gjithashtu i hiqet edhe e drejta për të ushtruar funksione publike për pesë vite. Përparim Kulluri avokat…