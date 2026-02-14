Skandal në Gjakovë, sulmohet gjyqtari i ndeshjes Vëllaznimi – Prishtina, Policia arreston një person
Një ngjarje e pahijshme ka ndodhur në ndeshjen basketbollistike mes Vëllaznimit dhe Prishtinës. Një tifoz është futur në parket dhe ka sulmuar gjyqtarin e ndeshjes. Pas kësaj policia ka ndërhyrë dhe ka arrestuar personin që ka kryer sulmin. Ndeshja u ndërpre, 1 minut e 26 sekonda para fundit, ku Vëllaznimi ishte duke udhëhequr me rezultat…
Sport
Një ngjarje e pahijshme ka ndodhur në ndeshjen basketbollistike mes Vëllaznimit dhe Prishtinës.
Një tifoz është futur në parket dhe ka sulmuar gjyqtarin e ndeshjes.
Pas kësaj policia ka ndërhyrë dhe ka arrestuar personin që ka kryer sulmin.
Ndeshja u ndërpre, 1 minut e 26 sekonda para fundit, ku Vëllaznimi ishte duke udhëhequr me rezultat 68-64.
Në fund ndeshja përfundoi me rezultat 74-69 për Vëllaznimin.