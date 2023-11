Skandal: Famëkeqi Gjokoviq me nacionalistët tjerë serbë futen në “Davis Cup” me këngë për Kosovën Britania e Madhe dhe Serbia do të përballen sonte në sportin e tenisit në Davis Cup. Ekipit të Serbisë i prin tenisti nacionalist, Novak Gjokoviq. Gjokoviq me shokët e tij u futën në “Davis Cup” nën shoqërimin e këngës nacionaliste famëkeqe serbe që i kushtohet edhe Kosovës. Here comes Team Serbia! 🇷🇸#DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/e9cwYq2abm…