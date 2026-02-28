S’ka marrëveshje me PDK-në, Kurti: Do të kemi propozime partiake – ende s’e kemi emrin

Kryeministri Albin Kurti ka folur për mediat pas takimit me kreun e PDK-së, Bedri Hamza, për çështjen e presidentit. Ai konfirmoi se nuk janë dakorduar për këtë çështje, duke shtuar se partitë veç e veç do të propozojnë emrat për kreun e shtetit. “Shpresoj që të kemi një garë ku emrat të dihen sa më…

Lajme

28/02/2026 19:04

Kryeministri Albin Kurti ka folur për mediat pas takimit me kreun e PDK-së, Bedri Hamza, për çështjen e presidentit.

Ai konfirmoi se nuk janë dakorduar për këtë çështje, duke shtuar se partitë veç e veç do të propozojnë emrat për kreun e shtetit.

“Shpresoj që të kemi një garë ku emrat të dihen sa më shpejt, por tash për tash ky nuk është rasti. Kur s’ka mundësi për marrëveshje politike a propozim konsensual, atëherë do të kemi propozime partiake që do të merren vesh shpejt, por emrat e përveçëm”, u shpreh Kurti.

Kreu i LVV-së tha se nesër do të mbajnë Këshillin e Përgjithshëm të partisë, ku tha se do të diskutohet edhe kjo çështje.

Ai tha se ende nuk e kanë një emër për President.

“Ne nuk jemi përcaktuar për emër të veçantë. LVV është subjekti më i madhi në Kosovën e pasluftës, dhe besoj që nuk është vështirësia aty (te emri), por te hapat që na presin në vijim. Uroj në një garë demokratike e të hapur, dhe sa më parë ta kalojmë këtë sfidë”, deklaroi kryeministri Kurti.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Deputeti i VV-së: Nëse PDK e ka kandidatin e saj, edhe...

February 28, 2026

Hoteli luksoz në Dubai në flakë nga sulmet iraniane

February 28, 2026

Presidentja Osmani dekreton Ligjin për Buxhetin 2026

February 28, 2026

Netanyahu bisedon në telefon me Trumpin, pranë tij libri “Aleatët në...

February 28, 2026

Tensionet në Iran, të hënën mblidhet Kolegji i Sigurisë në BE

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Deputeti i VV-së: Nëse PDK e ka kandidatin...

Yamal “shpërthen” me 3 gola, Barcelona e shkatërron...

Hoteli luksoz në Dubai në flakë nga sulmet iraniane

Presidentja Osmani dekreton Ligjin për Buxhetin 2026