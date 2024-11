Sjellje josportive: Muriqi ndëshkohet me karton të kuq në takimin e sontëm ndaj Las Palmas Takimi mes Las Palmas dhe Mallorcas ka përfunduar me një karton të kuq për Vedat Muriqin. Muriqi ishte nga minuta e parë në këtë takim, i cili luajti deri ne minutën e 88-të takimit ku edhe u ndëshkua me të kuq nga gjyqtari i ndeshjes. Muriq për një moment tregoi sjellje josportive ndaj lojtarit kundërshtar,…