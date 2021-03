Sindi e bën të pendohet komentuesin që i tha se veshi fustan fals të krijuar nga Philipp Plein

Sindi është njëra prej konkurrenteve më të komentuara nga “Përputhen”, shkruan lajmi.net.

Ajo së fundi iu përgjigj ndjekësve të saj, të cilët dëshironin të dinin shumëçka rreth saj, por nuk munguan as kritikat.

Një prej ndjekësve i shkroi “Pse vesh nje fustan fallco qe ka krijuar PHILIPP PLEIN?”, ndërsa nuk mungoi përgjigja e gjatë e Sindit.

“Nuk e mbaj veten per vajzen e ish-president Obames apo ndonje Rihanna qe te vishem me fustan miliona lekeshe… edhe po te isha mendoj se me mire ato leke do ti jepja per dicka qe te investoja ne te ardhmen e Botes sesa per ti treguar shoqerise qe une vishem me Gucci, Prada, etja”, shkroi ajo.

Ndryshe, Sindi është rikthyer së fundi në “Përputhen” pas mungesës disa ditëshe për shkak se humbi gjyshin. /Lajmi.net/