Simeone tregon se si do ta rreshtojë Ancelotti ekipin e tij në përballjen mes tyre në Ligën e Kampionëve

Trajneri i Atletico Madridit, Diego “Cholo” Simeone, ka filluar të flasë hapur për taktikat e mundshme të Real Madridit përpara ndeshjes së tyre të rëndësishme të Ligës së Kampionëve të martën në “Santiago Bernabéu”.

Në një intervistë për Movistar, Simeone shprehu mendimet e tij se si skuadra e Carlo Ancelotti mund të futet në lojë.

“Unë mendoj se Real Madridi do të luajë me një mesfushë të fortë, ku do të shohim Eduardo Camavinga, Luka Modrić dhe Aurélien Tchouaméni duke u përpjekur të kontrollojnë ndeshjen dhe të kompensojnë mungesën e Jude Bellingham”, deklaroi Simeone.

Ai gjithashtu përmendi Brahim Diaz si një opsion, por shtoi se nuk beson që ai do të fillojë nga minuta e parë.

Jude Bellingham, ylli i Real Madridit këtë sezon, do të mungojë për këtë ndeshje për shkak të pezullimit. Kjo mungesë është një goditje e rëndë për skuadrën e Real Madridit, pasi Bellingham ka qenë një nga lojtarët më influencues në mesfushë dhe ka shënuar disa gola vendimtarë në këtë edicion të Ligës së Kampionëve.

Ndeshja mes Real Madridit dhe Atletico Madridit është një nga ndeshjet më të ndjekura në Evropë, dhe kjo përmbledhje në fazën e 16-të të Ligës së Kampionëve premton të jetë spektakolare.