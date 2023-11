Simeone ka nënshkruar një kontratë të re me Atletico Madrid Dyshimet rreth të ardhmes së Diego Simeones duket se janë shuar. Sipas raportimeve në Spanjë, trajneri tashmë ka nënshkruan kontratën e re me Atletico Madridin, shkruan lajmi.net. Marrëveshja e tij aktuale skadon në fund të këtij sezoni, dhe me Arabinë Saudite që ka shfaqur interes gjatë verës, ai mund ta ketë menduar largimin. Për fat…