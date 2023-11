Si votuan Shqipëria dhe vendet e tjera për “Topin e Artë”?

FrFrance Futboll ka vendosur që të publikojë saktësisht se sa pikë fitoi Lionel Messi, dhe të tjerët për të shmangur kritikat.

Gazetari nga Shqipëria ka qenë një nga 92 personat që ka pasur të drejtën e votimit.

🚨🚨 Full Ballon d’Or votes from all of the voting countries! 🌕✨ pic.twitter.com/Xpe7R02cth

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 4, 2023