BBC-ja ka biseduar me një mercenar që po shërben aktualisht dhe me një ish-luftëtar që ka lidhje të ngushta me organizatat kryesore të mercenarëve në Rusi, të cilët kanë treguar detaje lidhur me fushatën e rekrutimit.

Mercenari që, aktualisht, është duke shërbyer tha se shumë veteranë dhe organizata Wagner ishin kontaktuar përmes një grupi privat në Telegram disa javë para nisjes së luftës. Ata u ftuan për një “piknik në Ukrainë”, dhe që të shijonin “Salo”, një yndyrë derri që tradicionalisht konsumohet në Ukrainë.