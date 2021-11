Si mundet Real Madrid të luajë me Pogba?

28-vjeçari që u lëndua në kofshë dhe pritet ta humbas këtë vit, ende nuk ka nënshkruar kontratë të re me 20 herë kampionin e Anglisë, transmeton lajmi.net.

Real Madrid shihet si favoriti kryesor për shërbimet e francezit, bashkë me Juventusin.

Por, si mundet Real Madrid me këtë skuadër që ka të përshtatet me Pogban në formacionin e parë?

Pogba ka luftuar kryesisht për të treguar formën e tij më të mirë për Man United që nga kthimi në klub nga Juventus, por nuk ka dyshim që francezi është ende një talent i klasit botëror i aftë për të luajtur për një nga klubet më të mëdha në futbollin botëror.

Me sa duket do të kishte një vend në të majtë të treshes së mesfushës në Bernabeu, me Casemiro dhe Toni Kroos që do t’i bashkoheshin në një zonë qendrore dhe Luka Modric që rrotullohej në anën kur kërkohet.

Pogba do të kënaqej duke zgjedhur vrapimet e Vinicius Junior dhe Rodrygo në zonat e gjera, ndërsa Karim Benzema gjithashtu do të përfitonte me siguri nga ardhja e shokut të tij ndërkombëtar.

Me gjithë kritikat e drejtuara ndaj mesfushorit të Man United, ka dhënë ende shtatë asistime në 13 paraqitje në nivel klubi këtë sezon, ndërsa ka 38 gola dhe 49 asistime në 219 paraqitje për Djajtë e Kuq në të gjitha garat.

Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba dhe Ferland Mendy janë të gjithë mjaft të sigurt në 11-të e Real Madridit kur janë të gatshëm dhe të disponueshëm, dhe shtimi i Pogba në mesfushë në janar do të ishte një nxitje e madhe për skuadrën e Carlo Ancelottit, me si Eduardo Camavinga dhe Antonio Blanco që kanë mundësinë të mësojnë nga fituesi i Kupës së Botës.