Si do ta zhvilloj Prishtinën, Daut Haradinaj: Një bager nuk krynë punë, do të përdori më shumë

Haradianj është shprehur i bindur në fitore, teksa thotë se është kandidati i duhur për kryeqytetin sepse është i gatshëm për vendime të mëdha.

“Mendoj dhe besoj se do të jemi në balotazh , por të shohim si zhvillohet dinamika. Me këtë energji, me këtë përkrahje, me ekip mbështetës, jam shumë i bindur që qytetarët e Prishtinës do t’ia japin besimin Daut Haradinaj”, ka thënë ai.

Plan programin operues për një mandat, Haradinaj e ka në plan ta shpalosë ditën e çlirimit të Prishtinës, më 11 qershor. Ai na tha se plani do të ketë 46 pika.

Mes tjerash, kandidati për Prishtinën nga AAK-ja ka thënë se disa lagje në Prishtinë janë kaos i ndërtimit, por thotë se do të përdorë shumë bagera për të funksionalizuar kryeqytetin.

Se për çfarë e ka fjalën Haradinaj ndiqeni intervistën më poshtë: