Shumë me fat Kosova: Këta janë kundërshtarët në Ligën e Kombeve Është tërhequr sot shorti për edicionin e ri të Ligës së Kombeve. Kombëtarja e Kosovës ka mësuar kundërshtarët në fazën e grupeve të Ligës C. “Dardanët” gjenden në grupin 2, bashkë me Rumaninë, Qipron dhe fituesin e duelit mes Lituanisë dhe Gjibraltarit Ndeshjet e këtij edicioni në Ligën e Kombeve nisin në muajin shtator.