Shtyhet seanca e Kuvendit, mungon kuorumi për votimin e Ligjit për Specialen

Është shtyrë seanca e sotme e Kuvendit, që zgjati për orë të tëra. Mungesa e kuorumit pamundësoi zhvillimin e seancës deri në përfundimin e plotë të rendit të ditës. Me këtë rast, mbeten pa u votuar rezoluta e Aleancës për energjinë dhe Ligji për Gjykatën Speciale. Të pranishëm në sallë, kur Haxhiu njoftoi përfundimin e…

Lajme

13/11/2026 22:52

Është shtyrë seanca e sotme e Kuvendit, që zgjati për orë të tëra.

Mungesa e kuorumit pamundësoi zhvillimin e seancës deri në përfundimin e plotë të rendit të ditës.

Me këtë rast, mbeten pa u votuar rezoluta e Aleancës për energjinë dhe Ligji për Gjykatën Speciale.

Të pranishëm në sallë, kur Haxhiu njoftoi përfundimin e seancës, ishin vetëm 38 deputetë.

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2026

Pezullohen të gjitha fluturimet në ShBA

November 13, 2026

Kurti për France 24: Herët për kapitull të ri me Serbinë,...

November 13, 2026

Hoti godet Qeverinë Kurti: 17 miliardë euro buxhet për pesë vjet,...

November 13, 2026

Qindra mijëra përdorues preken nga ndërprerja e shërbimeve të Microsoft ,...

November 13, 2026

Edhe një skandal tjetër nga ish-kreu i Nvidia-s| Jensen Huang kishte...

November 13, 2026

Qindra mijëra përdorues preken nga ndërprerja e shërbimeve të Microsoft 365...

Lajme të fundit

Pezullohen të gjitha fluturimet në ShBA

Krah burrit, Beharja reagon rreth Prime-it: Jam mirë...

Brajan Gruda fantastik – debuton me gol ndaj Serbisë

Dardan Berisha rikthehet në Pejë