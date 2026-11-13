Shtyhet seanca e Kuvendit, mungon kuorumi për votimin e Ligjit për Specialen
Është shtyrë seanca e sotme e Kuvendit, që zgjati për orë të tëra. Mungesa e kuorumit pamundësoi zhvillimin e seancës deri në përfundimin e plotë të rendit të ditës. Me këtë rast, mbeten pa u votuar rezoluta e Aleancës për energjinë dhe Ligji për Gjykatën Speciale. Të pranishëm në sallë, kur Haxhiu njoftoi përfundimin e…
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Është shtyrë seanca e sotme e Kuvendit, që zgjati për orë të tëra.
Mungesa e kuorumit pamundësoi zhvillimin e seancës deri në përfundimin e plotë të rendit të ditës.
Me këtë rast, mbeten pa u votuar rezoluta e Aleancës për energjinë dhe Ligji për Gjykatën Speciale.
Të pranishëm në sallë, kur Haxhiu njoftoi përfundimin e seancës, ishin vetëm 38 deputetë.