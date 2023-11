Shtyhet ndeshja Gjilani – Ballkani

Ndeshja e Superligës së Kosovës ndërmjet Gjilanit dhe Ballkanit është shtyrë.

Kjo ka ndodhur për shkak të angazhimit të skuadrës së Suharekës në arenën ndërkombëtare.

Lajmin e ka konfirmuar skuadra e SC Gjilanit përmes një postimi në Facebook.

“Sport Club Gjilani njofton shtyerjen e ndeshjes kampionale ndaj FC Ballkani, e vlefshme për xhiron e trembëdhjetë në Albi Mall Superligën e Kosovës. Komisioni i Garave ka vendosur që takimin e datës 4 Nëntor ta zhvendos në një afat të pacaktuar për shkak të angazhimit të klubit nga Suhareka në garat ndërkombëtare. Klubi do njoftojë me kohë për caktimin e terminit të kësaj ndeshje, ndërkohë që konfirmon gjithashtu ndryshimin e datës së ndeshjes për xhiron e radhës ndaj FC Malisheva. Takimi i xhiros së katërmbëdhjetë do zhvillohet më 10 Nëntor në stadiumin “Liman Gegaj” të Malishevës nga ora 13.00”, thuhet në njoftim.

Ballkani ndeshjen e radhës e ka në Ligën e Konferencës të enjten kundër Astanas. /Lajmi.net/