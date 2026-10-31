Shtrenjtohen prodhimet bujqësore në Kosovë gjatë vitit 2026

Çmimet e prodhimeve bujqësore në Kosovë kanë shënuar rritje prej 1.4 për qind gjatë tremujorit të tretë të vitit 2026, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kështu bëhet e ditur në raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), përmes Indeksit të Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimeve në Bujqësi për TM3…

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31/10/2026 08:28

Çmimet e prodhimeve bujqësore Kosovë kanë shënuar rritje prej 1.4 për qind gjatë tremujorit tretë vitit 2026, krahasim me njëjtën periudhë vitit kaluar.

Kështu bëhet e ditur raportin e Agjencisë Statistikave Kosovës (ASK), përmes Indeksit Çmimeve Prodhimeve dhe Çmimeve Bujqësi për TM3 2026, transmeton lajmi.net.

Sipas dhënave publikuara, shtrenjtimi është evidentuar dy sektorët e bujqësisë. Çmimet e prodhimeve bimore kanë shënuar rritje prej 0.8 për qind, ndërsa ato prodhimeve blegtorale janë rritur për 3.1 për qind, krahasuar me tremujorin e tretë vitit 2025.

kategorinë e prodhimeve bimore përfshihen drithërat, bimët foragjere, perimet, patatet dhe pemët. Ndërkaq, grupi i prodhimeve blegtorale përfshin kafshët dhe produktet përfitohen prej tyre.

Për llogaritjen e çmimeve sektorin e blegtorisë janë marrë parasysh katër kategori kafshësh: gjedhet, delet, derrat dhe pulat. Vlerësimi i tyre është bërë bazë peshës gjallë.

këtë kategori janë përfshirë gjithashtu edhe produktet blegtorale si qumështi, vezët dhe mjalti.

ASK ka bërë ditur se mbledhja e dhënave është realizuar tregje, ferma dhe pika tjera ku grumbullohen prodhimet bujqësore. Çmimet janë regjistruar euro, ndërsa për matjen e tyre janë përdorur kilogrami, litri dhe njësia (copa)./lajmi.net/

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