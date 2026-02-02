Shtrenjtim për 21%, Muharremi: Faturën e janarit e pagova 356 euro, me këtë rritje shkon 430 euro

02/02/2026 15:41

Opinionsti dhe analisti ekonomik e politik, Shenoll Muharremi ka komentuar faturat e fundit të energjisë-elektrike si dhe kërkesën e KESCO-s për shtrenjtim të rrymës për 21 për qind.

Muharremi deklaroi se faturat e janarit të këtij viti ishte 356 euro, kurse me këtë rritje të propozuar tanimë i bie që të paguajë 430 euro.

Postimi i plotë:

Sa e pagova faturën e janarit për energji.

Faturat e rrymës muajt e fundit përafërsisht:

-tetor 55 EUR

-nëntor 158 EUR

-dhjetor 255 EUR

-janar 356 EUR

Me 21% rritje eventuale, fatura e janarit shkon në 430.76 euro muaj!

Paisjet super eficiente. Kujdes maksimal në konsum dhe temperatura./Lajmi.net/

