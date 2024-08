Shtiu me armë zjarri, ndalohet për 48 orë një 50-vjeçar në Suharekë Më 10 gusht 2024, Stacioni Policor Suharekë përmes rrugëve operative ka pranuar informacion se në Sopije të Suharekës ka të shtëna me armë zjarri. Gjatë kontrollit tek i dyshuari janë gjetur dhe konfiskuar një armë pistoletë e llojit HS-9 SUB COMPACT e kalibrit 9×19 milimetra, një karikator dhe pesë gëzhoja. Në lidhje me rastin është…