Shtetasi kosovar i dënuar për tentim vrasje transferohet nga Kroacia në Kosovë
Policia e Kosovës, në bashkëpunim me autoritetet kroate, ka realizuar transferimin e një shtetasi kosovar nga Kroacia në Kosovë, për të vazhduar vuajtjen e pjesës së mbetur të dënimit me burg. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, transferimi është realizuar më 15 tetor 2026 nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim me njësitë përkatëse…
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Policia e Kosovës, në bashkëpunim me autoritetet kroate, ka realizuar transferimin e një shtetasi kosovar nga Kroacia në Kosovë, për të vazhduar vuajtjen e pjesës së mbetur të dënimit me burg.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, transferimi është realizuar më 15 tetor 2026 nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim me njësitë përkatëse të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë.
Postimi i plotë:
Policia e Kosovës në bashkëpunim me autoritetet kroate transferon të dyshuarin nga Kroacia për në Kosovë.
Prishtinë 15 tetor 2026
Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor në koordinim dhe bashkëpunim me njësitet tjera relevante të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë, me datën 15.10.2026 ka bërë transferimin e shtetasit kosovar nga Kroacia për në Kosovë.
I dyshuari në fjalë sipas Kodit Penal të Kroacisë ishte i dënuar me burg për kryerjen e veprës penale kundër jetës dhe trupit, tentativë e vrasjes së rëndë, dhe transferimi i tij është bërë me qëllim që pjesën e mbetur të dënimit me burg, ta mbajë në institucionet korrektuese të Republikës së Kosovës.
Transferimi është realizuar bazuar në ligjet në fuqi, në marrëveshjet dy palëshe dhe përmes bashkëpunimit të ngushtë mes institucioneve të Republikës së Kosovës dhe atyre të Kroacisë.
I dyshuari pas transferimit, i është dorëzuar Shërbimit Korrektues të Kosovës për vazhdim me procedurat tjera ligjore.