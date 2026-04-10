Shtetasi i huaj vdes pasi u rrokullis me motor në Prizren
Një aksident me fatalitet raportohet të ketë ndodhur dje në Prizren. Raportohet se si pasojë e rrokullisjes së motorit viktima mashkull, shtetas i huaj ka pësuar lëndime vdekjeprurëse. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar. Në vendngjarje kanë dalur njësitet përkatëse, ndërsa me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në obduksion./Lajmi.net/
Një aksident me fatalitet raportohet të ketë ndodhur dje në Prizren.
Raportohet se si pasojë e rrokullisjes së motorit viktima mashkull, shtetas i huaj ka pësuar lëndime vdekjeprurëse.
Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar.
Në vendngjarje kanë dalur njësitet përkatëse, ndërsa me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në obduksion./Lajmi.net/