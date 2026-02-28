Shtëpia e Bardhë publikon foto të Trump dhe ekipit të sigurisë kombëtare duke monitoruar sulmet ndaj Iranit
Shtëpia e Bardhë publikoi foto të Presidentit Donald Trump dhe ekipit të tij të sigurisë kombëtare duke monitoruar sulmet ndaj Iranit ndërsa ishin në Palm Beach, në klubin privat të presidentit, Mar-a-Lago.
Dritaret e mbuluara me perde të zeza e ndriçojnë dhomën dhe Trump ulur pranë shefes së stafit të Shtëpisë së Bardhë, Susie Wiles, Sekretarit të Shtetit Marco Rubio dhe drejtorit të CIA, John Ratcliffe. Zëvendësshefi i stafit të Trump, Dan Scavino, gjithashtu është ulur aty, shkruan CNN.
Disa telefona ndodhen në mes të tryezës dhe një tabelë poster prapa Trump tregon një hartë të rajonit me mbishkrimin “Operation Epic Fury” në këndin e poshtëm të djathtë.
Në foto shtesë të ndara nga Shtëpia e Bardhë, gjenerali i lartë i Trump, Dan Caine, shfaqet duke treguar në harta. Zëvendëspresidenti JD Vance gjithashtu shihet në Dhomën e Situatës në Shtëpinë e Bardhë, ku ai u lidh në një linjë me Trump dhe pjesën tjetër të ekipit të sigurisë kombëtare. CNN ka raportuar më parë se Vance qëndroi gjatë natës në Dhomën e Situatës së bashku me Drejtoren e Inteligjencës Kombëtare, Tulsi Gabbard, Sekretarin e Energjisë Chris Wright dhe Sekretarin e Thesarit, Scott Bessent.