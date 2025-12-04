Shtëpia e Bardhë: Kemi arrestuar terroristin nga Afganistani, ishte vetëm disa kilometra larg Uashingtonit
Bota
Shtëpia e Bardhë ka dal me një njoftim të rëndësishëm.
Në njoftimin e lëshuar, Shtëpia e Bardhë ka lajmëruar se një person i dyshuar për terrorizëm nga Afganistani, i cili ishte liruar në Shtetet e Bashkuara përmes programit “Operation Allies Welcome” të administratës Biden, është arrestuar, transmeton lajmi.net.
Sipas njoftimit, ai është arrestuar vetëm disa kilometra larg kryeqytetit të vendit./lajmi.net/