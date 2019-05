Shqiptari dhe italiani kapen me 1 milion euro drogë

Një 38 vjeçar shqiptar dhe një 44-vjeçar italianë janë arrestuar me akuzën e trafikut të drogës.

Media italiane “La Stampa” raporton se dy personat u kapën me një sasi prej 100 kg drogë të cilën e kishin në makina.

Ata fillimisht sapo pikasën policinë tentuan të largoheshin, por pas ndjekjes policore u kapën përballë shtëpisë ku banonte shqiptari.

Nëse droga do të shitej me shumicë vlera e saj shkonte deri në 300 mijë euro, ndërsa në tregun me pakicë vlera e saj shkonte deri në 1 mln euro.

Droga ishte fshehur në sediljen e pasme të makinës dhe ishte e paketuar në thasë të kuq prej najloni.

Ndërsa gjatë kontrollit në bodrumin e banesës ku jetonte shqiptari u gjetën materiale për paketim.

Hetimet e policisë vazhdojnë, për të zbuluar bashkëpunëtorët e tjerë në këtë rrjet trafiku.

Ndërkohë origjina e drogës dyshohet se mund të jetë nga Italia e jugut ose nga Spanja./oranews