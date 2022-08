​Shqipëria zgjeron tregtinë me Gjermaninë, eksportet rritje me gati 80% Shkëmbimet tregtare me Gjermaninë në shtatëmujorin e këtij viti llogariten në 6.4 % të totalit, duke e renditur këtë vend si partnerin e katërt tregtar të Shqipërisë. Sipas statistikave zyrtare të Institutit të Statistikave, në periudhën janar-korrik të këtij viti shkëmbimet tregtare arritën 52.8 miliardë lekë. Referuar të dhënave, eksportet drejt Gjermanisë shënuan rritje me…