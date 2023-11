Shqipëria për herë të 2-të në Evropian: Nga Duka te Silvinjo, Zabaleta e Doriva: Si u bë realitet ëndrra kuqezi

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, trajneri i ekipit Kombëtar, Silvinjo dhe dy ndihmësit e tij, Pablo Zabaleta dhe Doriva kanë dhënë një intervistë për emisionin “Exclusive” me gazetarin Endi Tufa në televizionin “Top Channel” ku kanë rrëfyer emocionet e kualifikimit në finalet e Europianit “Gjermani2024”. Presidenti Duka theksoi se Shqipëria ishte ekipi më i mirë në Grupin E dhe më tej komentoi edhe të ardhmen e trajnerit Silvinjo.

Kreu i qeverisë së futbollit shqiptar tregoi diçka më shumë për miqësoret e marsit që do të zhvilloj ekipi Kombëtar dhe për premion e kualifikimit që do të marrin lojtarët dhe stafi.

Dy herë në Europian & kualifikimi më i bukur – “Çdo sukses është i bukur dhe ai ishte një sukses më vete aq më shumë që ishte për herë të parë në historinë e Shqipërisë, për mënyrën se si rrodhën gjërat mbase ka patur më shumë emocione, më shumë ankth deri në ditën e fundit në kualifikimin e 2016 sepse kemi pritur ndeshjen e fundit, kemi pritur vendimin e Kas-it fillimisht, në tre shkallë gjykimi deri sa rezultoi pozitiv, pastaj kemi vuajtur vërtetë për të marrë një fitore dhe për të arritur kualifikimin më parë, por nuk e morëm as kundër Serbisë as kundër Portugalisë dhe kualifikimi erdhi vetëm në Armeni. Kishte më shumë ankth, më shumë emocion, gëzimi ishte më i madh sepse për shumëkënd konsiderohej utopi që Shqipëria pretendonte për të shkuar në një Kampionat Europian. Tani futboll më i bukur, rezultate vërtete shumë të bukura kundër kundërshtarëve shumë të fortë si Polonia, Çekia por edhe Moldavia që ishte një konkurrent i fortë që luftoi deri në ditën e fundit në Çeki. Ne kishim më pak ankth sepse e siguruam dhe mendoj që ishim bindës, skuadra më e mirë e grupit, siguruam kualifikimin që në ndeshjen e parafundit në Moldavi dhe në ndeshjen e fundit dukej sikur nuk arritën ndonjë gjë të madhe sepse ky është niveli jonë”.

Një trajner brazilian në krye të Kombëtares – “Asnjëherë nuk e kisha menduar që do të kishim një trajner Brazilian. Nuk është se kemi shumë informacion apo njohuri për trajnerët brazilianë, por duke patur parasysh që kishte luajtur në Europë dhe kur jemi ulur dhe kemi diskutuar në Milano për projektin e “Euro2024”, jo vetëm me Silvinjon por edhe me disa trajnerë të tjerë, me Silvinjon ishte më shumë një takim për etik, që duhej bërë meqë ishte një nga kandidatët sesa bindje që ky mund të ishte trajneri i Shqipërisë. Por në takim me mënyrën se si ai i perceptoi gjërat e përkrahu projektin dhe egoja apo uria e tij për sukses filloi të na bindë, megjithatë nuk është se ishim të sigurt që me këtë zgjedhje do të bëjmë kaq mirë apo do shkojmë në Europian. Tani që ka përfunduar edicioni rezulton që kemi bërë zgjedhjen e duhur, zgjedhjen më të mirë për këtë moment. Ky është objektiv i arritur kur bëmë strategjinë e futbollit. Do shkojmë në Gjermani një kompeticion shumë më i vështirë. Padyshim që futbollistët duhet ta shijojnë, duhen të shijojnë suksesin e tyre, edhe tifozët duhet ta shijojnë Europianin, sepse pa tifozët nuk do të ishim këtu, jemi të gjithë bashkë futbollistët, stafi, FSHF, tifozët, media të gjithë që krijuan vërtetë një atmosferë pozitive, krijuan një besim dhe i shtuan besimi njerëzve, kështu që le ta shijojmë të gjithë bashkë Europianin por nuk do të mjaftohemi me kaq, duam të shkojmë akoma më lart. Duke i njohur vështirësitë, duke i respektuar të gjitha skuadrat që janë atje, objektivi jonë minimal është që të kalojmë grupin dhe pastaj sa më gjatë të rrimë në Gjermani aq më mirë është”.

Detyra si Zv.President i UEFA-s – “Zhvillimi i futbollit, rezultate, ndryshimi i infrastrukturës në vend, serioziteti organizativ i FSHF-së, çfarë ofron vërtetë FSHF në arenën e futbollit Europian, shkojnë paralel edhe me zgjedhjen time si anëtar i Komunitetit Ekzekutiv apo si Zëvendës President i UEFA-s. Është e vështirë nëse ke një disnivel apo nuk ke bërë vërtetë mirë në vendin tënd, të zgjidhesh Zv.President i UEFA-s, gjëja e parë që shohin dhe të vlerësojnë është se çfarë ke bërë në vendin tënd”.

Kontrata e Silvinjos – “Kontrata e Silvinjos përfundon pas përfundimit të Europianit dhe fakti që kemi bërë këtë kontratë që nga fillimi tregon se ka qenë një projekt për të qenë në Europian dhe jo për të ndërprerë kontratën pas ndeshjeve kualifikuese. Padyshim që kemi filluar të mendojmë dhe së shpejti do të bisedojmë me trajnerin. Unë mendoj se ai është i lumtur dhe e ka shijuar vërtetë këtë sukses në Shqipëri. Ai nuk është një trajner që ka bërë shumë herë një sukses të tillë, domethënë si trajner sepse si futbollist ai ka një karrierë shumë të pasur dhe ka fituar dy herë Champions League, por si trajner mendoj që është rezultati më i mirë dhe satisfaksioni më i madh që ka marrë në drejtimin e një skuadre dhe mendoj se do të ketë dëshirë ta vazhdoj këtë lloj rezultati në Shqipëri. Dhe ne duke qenë se kemi arritur këto suksese, pse të mos ja ofrojmë. Përpara se të shkojmë në Gjermani do të duhet ta bisedojmë ose të paktën parimisht të biem dakord për këtë gjë”.

Premiot për ekipin dhe stafin – “Para se të fillojë edicioni ne përcaktojmë objektivin dhe premion për ekipin në rast të realizimit të objektivit. Edhe për kualifikimin në Europian ne e kemi të përcaktuar premion që do të kenë futbollistët. Stafi gjithashtu e ka në kontratë. Nuk është se kemi para tani për t’ua dhënë premiot futbollistëve dhe stafit, por do t’ua japim në momentin që sapo të arkëtojmë ato të ardhura që vijnë nga Europiani. Di të them vetëm një gjë, më shumë sesa 50% apo rreth 50% e shumës që arkëtohet do të jetë për premiot, stafin dhe futbollistëve të ekipit tonë Kombëtar”.

Miqësoret e marsit dhe shorti i 2 dhjetorit – “ Nuk kemi gjë të përcaktuar, por si kandidat për momentin në mars janë ekipi i Perusë për të luajtur në Itali, Norvegjia dhe Sllovakia për të luajtur në Shqipëri. Akoma nuk kemi vendosur asgjë, ishte dhe Belgjika një mundësi për të luajtur në Tiranë, por e mbylli me një skuadër tjetër. Sigurisht ne do të mundohemi që të përcaktojmë ato skuadra që i përshtaten më shumë, ose që i shërbejnë më shumë stafit teknik por edhe që të jenë të një niveli të pëlqyeshëm për spektatorët shqiptarë. Ajo që dëshiroj realisht dhe ka kohë që e dua këtë, edhe pa e siguruar kualifikimin, është që të luajmë në ndeshjen hapëse kundër Gjermanisë. Rezultati nuk arrihet nëse nuk punon shumë, me seriozitet dhe vlerësimin e duhur për ekipin dhe për fanellën. Kanë bërë çdo gjë mirë dhe janë për t’u falënderuar dhe falënderuar shumë. Ne nuk kemi histori suksesi kaq të mëdha, në fusha të tjera jo e jo, por edhe në futboll nuk kemi histori suksesi kaq të mëdha që të shpërdorojmë ndjenjën e kënaqësisë për atë që kemi arritur”, – përfundoi Presidenti Armand Duka.

Trajneri Silvinjo u shpreh se për të është akoma një ëndërr kualifikimi në “Euro2024”. Tekniku i ekipit Kombëtar rrëfeu edhe njëherë të gjithë eksperiencën e tij me kuqezinjtë duke nisur te disfata me Poloninë e te ndeshja e kualifikimit me Moldavinë.

Kualifikimi në finalet Euro2024 – “Për mua është akoma një ëndërr, ndërkohë për Shqipërinë është hera e dytë që shkon në finalet e një europiani. Sa i përket trajnerëve, mund të them që edhe ata janë emra vërtet të mëdhenj. Sot është Silvinjo, Doriva dhe Zabaleta dhe ne besojmë shumë në punën tonë, por pa harruar punën që ka bërë Panuçi apo Reja pasi janë pak a shumë ata lojtarë, e njëjta gjeneratë me djem shumë të rinj. Ata dhe puna e tyre ka qenë shumë e rëndësishme për mua, në këtë moment. Për këtë arsye unë i përmend emrat e tyre por edhe trajnerit të U21-shit, Alban Bushin, pasi na kanë sjellë lojtarë të rëndësishëm. Unë besoj shumë në punën e të gjithëve. Ashtu kam bërë edhe unë edhe pse jam i ri në karrierën time si trajner, por kam lënë një shenjë ku kam qenë, me ndonjë lojtarë, apo ndonjë gjë tjetër në ekip, ashtu si lanë ata dhe ne në këto 10 muaj i zhvilluam futbollistët që na lanë dhe disa të tjerë. Nuk duhet të harrojmë se futbolli ashtu si edhe jeta ecin shumë shpejtë. Dua të falënderoj dhe e vlerësoj punën e trajnerëve përpara meje që lanë diçka për ne sot”.

Humbja kundër Polonisë – “Më kujtohet në ndeshjen e parë kundër Polonisë kur humbëm dhe u ndjeva shumë keq. Askujt nuk i pëlqen humbja por mua fare fare, më dhemb shumë. Por nga ajo ndeshje e kuptuan të gjithë që kemi nevojë që ne të funksionojmë si skuadër. Ne jemi një, nëse fitojmë, fitojmë të gjithë nëse humbasim, humbasim të gjithë. Për këtë duhet zbritur në fushë të ekuilibruar dhe të organizuar. Kishte një shprehje të bukur të Dorivës që pas asaj ndeshjeje dhe pas kritikave që morëm, na tha, edhe kur humbasim duhet të dimë të humbasim. Polonia është një skuadër e fortë, nuk mund të shkosh atje me idenë se po e provojmë, pasi ata kanë një sulmues si Leëandoëski të shënon një tregolësh dhe të thuash se s’ke çfarë bën. Jo, ideja ishte që të shkonim atje dhe të tregoheshim të fortë. Të mbrohemi mirë, të nisemi në sulm dhe të japim sinjalet tona se ne jemi një skuadër e fortë dhe ashtu ndodhi. Pësuam një gol, ruajtëm qetësinë dhe nuk pësuam më gol, madje tentuam deri në fund për një barazim, por futbolli kështu është. Të gjithë nëse e rishohin ndeshjen dhe mendojnë se barazimi ishte rezultati i drejtë, por futbolli nuk është kështu. Për fat të keq ne humbëm dhe duhet ta pranonim, por gjendja në ekip ishte shumë e mirë. Nga aty filloi marrëdhënia jonë me skuadrën dhe ishte në rrugën e duhur”.

Ndeshja e kualifikimit me Moldavinë – “Shumë net kanë kaluar pa gjumë, në Moldavi, kam fjetur dy apo tre orë maksimumi përpara asaj ndeshjeje. U zgjova dhe po haja mëngjes me Dorivën, më pyeti: Si je? – I thashë mirë dhe po shihnim njëri tjetrin pa folur, sepse njihemi mirë, ula zërin dhe i thashë kam fjetur shumë keq. Çdo gjë në letër përpara asaj ndeshjeje ishte shumë e mirë, udhëtuam shkuam atje dhe të gjitha mendimet ishin që na duhej një rezultat çfarëdolloj, përveçse një humbjeje dhe do të jemi në Europian. Kur mendon të gjitha këto është normale mos të flesh. Ndoshta kur je mësuar të shkosh e kualifikohesh në nivele të tilla është më e thjeshtë, uroj që Shqipëria pas disa vitesh t’i ketë gjërat shumë më të thjeshta edhe pse të lehtë në futboll nuk ka asgjë sepse duhet të luftosh, por të paktën që jetë e mësuar të kualifikohet dhe ambientuar me Europianin dhe Botërorin. Pjesa e parë ishte më e mirë, luajtëm shënuam dhe më pas me kalimin e minutave e gjetëm veten që luanim kundër kronometrit dhe prisnim fundin, në ato kushte është e vështirë të luash futboll. As kontrolli i topit dhe i asgjëje nuk është më e thjeshtë. E di që flitej shumë, mos u shqetësonim, do të bëjmë dhe golin e dytë, luani lirshëm, por këto janë fjalë, nuk është kështu në fushë. Shpenzuam shumë energji atje, por e merituam të riktheheshim në Shqipëri me kualifikimin me vete. Unë mendoj se Shqipëria, futbolli ashtu si thuhet këtu në vendin tuaj, duhet të rritet ngadalë-ngadalë. Apo avash-avash si thoni ju. Në kuptimin që ne vërtet arritëm një objektiv shumë të madh. Bëmë një punë shumë të madhe, ne dhe të gjithë lojtarët, por tani është etapa e dytë, ne jemi Shqipëria, që do të luajmë në finalet e Europianit 2024, por si fillim ne duhet të ambientohemi, të luajmë turne të këtij niveli. Europian, Botëror, prapë Europian dhe kështu me radhë”.

E ardhmja e Kombëtares – “Vërtetë me Brazilin është më e thjeshtë është e drejtë, pasi është një tjetër nivel skuadre, por sa na përket ne, ne duhet të fillojmë të ambientohemi me këto gjëra. Që edhe njerëzit ta shohin skuadrën tonë, sigurisht ngadalë-ngadalë. Ne vërtetë jemi një skuadër e fortë e organizuar gjë që nuk është e thjeshtë, por nuk duhet të fillojmë të mendojmë që do të shkojmë atje e të barazojmë me Francën, apo të fitojmë me Anglinë 2-0. Nuk është kështu futbolli. Ne duhet të zhvillohemi, të rritemi së bashku, por dalëngadalë dhe me mbështetje. Nuk mund të zgjohemi një ditë në mëngjes të luajmë me Francën, Gjermaninë apo Brazilin dhe të futemi si të barabartë, duhet të kuptojmë, që na duhet të rritemi me qetësi dhe ngadalë, megjithatë me një mbështetje të madhe nga tifozeria besoj se mund t’ia dalim”.

Lista përfundimtare në Gjermani 2024 – “Për pak do të vijë momenti i listës me 23 lojtarë dhe nuk do të jetë aspak e thjeshtë. Unë vetë nuk kam qenë ndonjëherë në këtë situatë, pra që kam luajtur në eliminatore dhe mos grumbullohem. Por kam pasur shok të mi, dhe e kuptoj situatën. Nuk është e thjeshtë, por duhen marrë të gjitha përgjegjësitë për të arritur tek momenti i 23-shes. Kombëtarja i ka gjithmonë dyert e hapura. Sigurisht nëse ka ndonjë lojtarë që po bën mirë dhe nuk ka qenë deri më tani, sigurisht do të jetë një dhimbje koke për trajnerin, por më mirë për ekipin. Janë gjashtë muaj deri në Europian, janë gjashtë muaj futboll për lojtarët, përgjigj është e tyre. Ne do të shohim këdo edhe ato që nuk janë grumbulluar deri më tani, nëse na duhet do të vijë. Përgjigjen ne na e japin vetëm lojtarët”, – përfundoi trajneri i ekipit Kombëtar Silvinjo.

Pjesë e kësaj interviste ishin edhe dy ndihmësit e trajnerit, Pablo Zabaleta dhe Doriva. Argjentinasi tregoi punën e bërë gjatë edicionit kualifikues dhe besimin që i dhanë lojtarëve të rinj, ndërsa komentoi edhe listën përfundimtare për Europianin, duke treguar edhe historinë e tij personale. Braziliani Doriva tha se është bërë një punë shumë e mirë në të gjithë edicionin kualifikues duke nisur nga humbja me Poloninë e deri te kualifikimi në “Euro2024”.

Kualifikimi në Europian – “E kam shijuar shumë këtë periudhë, nga këndvështrimi i trajnerit lojtarët kanë bërë gjithçka në mënyrë perfekte. Djemtë i kuptuan menjëherë idetë dhe mentalitetin tonë dhe paraqitja e shumicës prej lojtarëve ka qenë e mirë. Kishte lojtarë që ne i besuam që në fillim dhe shkuan ashtu siç e kishim menduar si Asani, apo Mitaj e filluan si rezerva e më pas si titullarë të rregullt, por në përgjithësi të gjithë ishin perfekt. Krijuam menjëherë një frymë grupi dhe kjo ishte pika jonë më e fortë dhe që na solli kualifikimin në Europian. Jemi të vetëdijshëm që disa lojtarë luajtën më shumë se të tjerët, por në futboll të gjithë e dimë që nuk është një çështje individualistësh por çështje ekipi”.

Lista përfundimtare në Gjermani – “Kjo është puna jonë. Unë kam qenë lojtarë dhe e di se si ndihet një futbollist që mbetet jashtë liste. Kam humbur një Kupë Bote duke më lënë jashtë skuadre në 2010-n. Ishte një moment i vështirë pasi trajneri në momente të caktuara kërkon gjëra të ndryshme nga një lojtarë. Mua më la jashtë liste Maradona. Edhe në 2018-n unë luaja me përfaqësuesen e Argjentinës, por më pas u ndryshua trajneri dhe erdhi Sampaoli pak muaj përpara Kupës së Botës dhe ai nuk më grumbulloi. Pra unë po ju them se e kam provuar këtë gjë, të jesh jashtë ekipit për një aktivitet kaq madhor. Por tani si trajner duhet të mendojmë dhe punojmë për këtë sepse kështu është futbolli, duhet të marrim vendime. Ne nuk mendojmë për individ, ne mendojmë se çfarë është më e mira për skuadrën dhe çfarë i duhet skuadrës në atë moment”, – tha ndihmës trajneri i kuqezinjve, Zabaleta.

Humbja me Poloninë dhe kualifikimi në Euro – “Ajo ndeshje ishte shumë e rëndësishme në këtë këndvështrim, pasi kur fitohet është e thjeshtë të vlerësosh, por kur humbet është më e vështirë. Aty ne bëmë një vlerësim dhe lojtarët e kuptuan menjëherë idenë. Gjëja më e vështirë është që të bindësh një lojtar. Unë dhe trajneri aty kuptuam se kishim fituar sfidën për t’u futur në mentalitetin e futbollistëve. Më pas kishim një rrugë të gjatë dhe bëmë shumë mirë. Bëmë një punë shumë të shpejtë për t’i përmirësuar dhe bindur me pamje filmike, kryesisht pasi një imazh vlen më shumë se një mijë fjalë. Futbollistët e kuptuan menjëherë se ishte momenti për të mësuar dhe për të evoluar. I rikthyem besimin lojtarëve dhe shumë prej tyre u përmirësuan. Çdo herë që ishim bashkë u përmirësuan”, – tha ndihmës trajneri tjetër i kuqezinjve, Doriva./Lajmi.net/