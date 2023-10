Shqipëria e pandalshme, “trondit” mbrojtjen e Çekisë Shqipëria është duke udhëhequr 2:0 përballë Çekisë në kuadërt të ndeshjes kualifikuese për kampionat Evropian. Seferi ishte ai që shënoi për t’ia dyfishuar epërsinë “kuqezinjëve”, transmeton lajmi.net. Golin e parë të Shqipërisë me një supergoditje e shënoi Jasir Asani. Çekia po ashtu mbeti me 10 lojtarë, pasi Mojmir Chytil u ndëshkua me dy kartona të…