Shqipëria befasohet me barazim nga Ishujt Faroe – por shkon në Evropian si lidere e grupit Kombëtarja e Shqipërisë ka barazuar me Ishujt Faroe, në ndeshjen e fundit kualifikuese për Euro 2024, barazim që i mjaftoi të mbyllte kampanjën kualifikuese në pozitën e parë në Grupin E. Kuqezinjtë barazuan pa gola 0:0 me Ishujt Faroe, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, shkruan lajmi.net. Shqipëria ishte më dominuese në fushë, duke krijuar…