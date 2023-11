Shqipëri – Ishujt Faroe: Ndeshja festive do të transmetohet direkt në këto dy televizione Kombëtarja shqiptare e futbollit të hënën mbrëma (sot) do ta zhvillojë ndeshjen e fundit të kampanjës kualifikuese Euro 2024, kundër Ishujve Faroe. Shqipëria që mbylli çështjen e kualifikimit takimin e kaluar, kundër Moldavisë (1:1), sonte në stadiumin “Air Albania” në Tiranë do të ketë festë, shkruan lajmi.net. Stadiumi në kryeqendrën shqiptare, në Tiranë, do të…