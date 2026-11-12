Shqipëri – Finlandë, publikohen formacionet zyrtare të të dyja kombëtareve

Shqipëria përballet me Finlandën në Tiranë, në një ndeshje me rëndësi të veçantë për ecurinë e saj në Ligën e Kombeve. Kuqezinjtë synojnë të marrin tri pikët për të mbrojtur pozitën e parë në Grupin C1 dhe për t’iu afruar rikthimit në Ligën B. Shqipëria vjen në këtë përballje pas një serie pozitive, me tri…

Sport

12/11/2026 20:13

Shqipëria përballet me Finlandën në Tiranë, në një ndeshje me rëndësi të veçantë për ecurinë e saj në Ligën e Kombeve. Kuqezinjtë synojnë të marrin tri pikët për të mbrojtur pozitën e parë në Grupin C1 dhe për t’iu afruar rikthimit në Ligën B.

Shqipëria vjen në këtë përballje pas një serie pozitive, me tri fitore në katër ndeshjet e zhvilluara deri më tani. Në anën tjetër, Finlanda pozicionohet në vendin e tretë dhe kërkon rezultat pozitiv për të mbajtur gjallë mundësitë e saj për promovim, transmeton lajmi.net.

Në takimin e parë mes dy përfaqësueseve, të zhvilluar në Helsinki, Finlanda kishte fituar me rezultat 2:1. Kësaj radhe, Shqipëria do të synojë të shfrytëzojë faktorin fushë dhe mbështetjen e tifozëve për të triumfuar.

Ndërkohë, tashmë janë publikuar edhe formacionet zyrtare me të cilat të dyja kombëtaret do ta nisin ndeshjen.

Formacionet zyrtare:

Shqipëria (3-4-2-1): 1 Berisha, 6 Gjimshiti, 18 Ismajli, 3 Mitaj, 4 Hysaj, 8 Asllani, 20 Ramadani, 2 Pilo, 10 Muçi, 14 Laçi, 7 Manaj.

Finlanda (5-3-2): 1 Hradecky, 3 Stahl, 5 Tenho, 21 Koski, 17 Mahuta, 7 Antman, 11 Markhiev, 10 Walta, 18 Keskinen, 9 Jensen, 19 Källman./lajmi.net/

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