​Shqipëri: 716 raste të reja me COVID dhe dy të vdekur Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë regjistruar 716 raste të reja me koronavirus nga 1.590 testime dhe dy të vdekur. Më së shumti raste të reja janë konfirmuar në Tiranë – 303. Janë 8.239 qytetarë aktivë me Covid19 në gjithë vendin dhe 1055 të shëruar në 24 orët e fundit, njofton Ministria e…