Shqetësuese: Sipas Bankes Botërore, Kosova me inflacion 19.2% Në indeksin mbi inflacionit publikuar së fundi, Banka Botërore rendit Shqipërinë me inflacion 13.2%, Kosovën me 19.2%, Serbinë me 19.3%, Maqedoninë e Veriut me 21.5% dhe Malin e Zi me 23.1%. Sipas BB, inflacioni i çmimeve të ushqimeve vendase mbetet i lartë në mbarë botën. “Nga prilli deri në korrik 2022, inflacioni në produkte ushqimore…