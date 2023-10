“Shpresat” e Kosovës e lëshojnë fitoren nga duart në kohën shtesë, barazojnë me Bullgarinë

Përfaqësuesja U21 e Kosovës ka barazuar në udhëtim te Bullgaria, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian 2025.

“Shpresat” e Kosovës barazuan 1:1 me Bullgarinë në Sofje, shkruan lajmi.net.

Golin për Dardanët U21 e realizoi sulmuesi i Dritës, Ardit Tahiri. Tahiri u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e tetë të takimit.

Kosova mbeti me 10 lojtarë në fushën e lojës nga minuta e 82-të pasi Hoti u përjashtua me karton të kuq.

⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Bulgaria U21 0-1 Kosovo U21 | Ardit Tahiripic.twitter.com/Kcc5JYEtWb — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 17, 2023



Kur të gjithë po bëheshin gati që fitorja t’i takonte Kosovës, në skenë doli Sorakov që barazoi shifrat në minutën e parë shtesë, gol i cili vendosi epilogun final të takimit.

Kosova me këtë fitore zë vendin e katërt me katër pikë të grumbulluara. Bullgaria mbetet e treta me pesë pikë.

Lider i Grupit D është Polonia me nëntë pikë, tri më shumë se Gjermania e dytë, por me një takim më pak të zhvilluar./Lajmi.net/