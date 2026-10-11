Shpëtohen dy bjeshkatarë çekë të bllokuar nga moti i keq në majën e Piribregut

Dy bjeshkatarë me shtetësi çeke janë shpëtuar të dielën në majën e Piribregut, në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, pasi kishin mbetur të bllokuar për shkak të motit të keq dhe mjegullës. Sipas njoftimit të Shërbimit të Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës (ShKShMK), dy bjeshkatarët, të moshave 40 dhe 22 vjeç, kishin qëndruar në…

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11/10/2026 21:27

Dy bjeshkatarë me shtetësi çeke janë shpëtuar dielën majën e Piribregut, kufirin ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë Veriut, pasi kishin mbetur bllokuar për shkak motit keq dhe mjegullës.

Sipas njoftimit Shërbimit Kërkim-Shpëtimit Malor Kosovës (ShKShMK), dy bjeshkatarët, moshave 40 dhe 22 vjeç, kishin qëndruar një strehimore lartësinë 2 mijë e 524 metra mbi nivelin e detit nga dita e shtunë, pasi kushtet atmosferike ua kishin pamundësuar orientimin dhe vazhdimin e rrugëtimit.

Pas pranimit thirrjes emergjente nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent, ShKShMK aktivizoi ekipin e shpëtimit, koordinim me Policinë e Kosovës, përkatësisht Stacionin Policor Shtërpcë.

Shpëtuesit arritën te bjeshkatarët, u ofruan ndihmën e parë dhe i evakuuan deri Qendrën e Skijimit Brezovicë. Operacioni zgjati katër orë nga momenti i pranimit thirrjes emergjente.

pas, dy shtetasit çekë u transportuan Shtëpinë e Shëndetit Shtërpcë dhe iu dorëzuan Policisë Kosovës për procedurat e mëtejshme.

ShKShMK ka vlerësuar se njoftimi me kohë dhe koordinimi ndërmjet institucioneve mundësuan përfundimin me sukses operacionit, ndërsa u ka bërë thirrje bjeshkatarëve para nisjes kontrollojnë parashikimin e motit, vlerësojnë kushtet e sigurisë dhe t’i përshtatin planet me situatën terren. /Lajmi.net/

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