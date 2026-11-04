Shpërthen një mjet piroteknik në një shkollë në Gjermani: Plagosen 10 nxënës, pesë prej tyre dërgohen në spital
Një incident i rëndë është regjistruar në një shkollë të mesme në qytetin Oberhausen të Gjermanisë, ku shpërthimi i një mjeti piroteknik ka lënë të plagosur 10 nxënës. Ngjarja ndodhi rreth orës 09:40 të mëngjesit të së martës, më 3 nëntor, në zonën Osterfeld, duke vënë në lëvizje shërbimet e emergjencës dhe policinë. Sipas hetimeve…
Bota
Një incident i rëndë është regjistruar në një shkollë të mesme në qytetin Oberhausen të Gjermanisë, ku shpërthimi i një mjeti piroteknik ka lënë të plagosur 10 nxënës.
Ngjarja ndodhi rreth orës 09:40 të mëngjesit të së martës, më 3 nëntor, në zonën Osterfeld, duke vënë në lëvizje shërbimet e emergjencës dhe policinë.
Sipas hetimeve paraprake, një grup nxënësish dyshohet se kanë hedhur një fishekzjarr në dhomën e zhveshjes së palestrës, ku në atë moment ndodheshin 12 nxënës të klasës së pestë.
Shpërthimi shkaktoi lëndimin e 10 fëmijëve. Pesë prej tyre, të moshës 10 dhe 11 vjeç, u transportuan në spitalet pranë zonës për kontrolle të mëtejshme mjekësore, pasi kishin shfaqur dhimbje koke dhe shqetësime në veshë.
Prindërit dhe kujdestarët ligjorë u njoftuan për incidentin, ndërsa disa prej tyre u paraqitën menjëherë në ambientet e shkollës.
Policia bëri të ditur se të gjithë nxënësit që dyshohet se kanë qenë të përfshirë në ngjarje u identifikuan në vendngjarje. Megjithatë, autoritetet nuk kanë bërë publike moshat e personave që dyshohet se hodhën mjetin piroteknik, si dhe emrin e shkollës.
Çështja i është kaluar Departamentit të Hetimit të Krimeve 12, i cili po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e incidentit.
Ngjarja në Oberhausen vjen vetëm katër ditë pas një tjetër incidenti të ngjashëm në një shkollë në qytetin Neuwied të Gjermanisë.
Edhe në këtë rast, një fishekzjarr shpërtheu në tualetin e djemve gjatë pushimit mes orëve të mësimit. Sipas raportimeve të mediave lokale, tetë nxënës pësuan dëmtime të lehta në dëgjim si pasojë e zhurmës së fuqishme të shpërthimit.
Policia nisi hetimet për të përcaktuar se si ndodhi ngjarja dhe kush ishte përgjegjës për shpërthimin. Megjithatë, në atë kohë nuk u bë e ditur nëse ndonjëri prej nxënësve kishte pasur nevojë për trajtim spitalor.
Dy incidentet e regjistruara brenda pak ditësh kanë rikthyer vëmendjen te rreziku që paraqesin mjetet piroteknike në ambientet shkollore, veçanërisht për sigurinë e fëmijëve.