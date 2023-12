Shpërthen “Anfield”, Liverpool barazon rezultatin ndaj Arsenalit Po zhvillohet ndeshja ndërmjet Liverpoolit dhe Arsenalit. Liverpool dhe Arsenali po barazojnë 1:1. Goli i parë u shënua që në minutën e katërt me “The Gunners” që dolën në epërsi me golin e Gabrielit, shkruan lajmi.net. Ndrësa, Mohamed Salah ishte heroi i Liverpolit duke barazuar rezultatin. 🚨🚨| GOAL: Salah equalises for Liverpool! Liverpool 1-1 Arsenal pic.twitter.com/68JyjYX4UG…