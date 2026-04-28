Shpërndahet Kuvendi, zgjedhjet e reja duhet shpallur brenda 45 ditëve

Lajme

29/04/2026 00:12

Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar që të zgjedhin presidentin e ri brenda afatit kushtetues, duke bërë që Kuvendi të shpërndahet dhe vendi të shkojë në zgjedhje.

“Sipas aktgjykimit, Kuvendi konsiderohet i shpërndarë”, tha kryeparlamentarja Albulena Haxhiu, në fund të seancës, fiks në orën 00:00.

Pak para mbylljes së afatit, kryeministri Albin Kurti tha se “ndodhemi në këtë pikë në të cilën s’kemi çfarë të bëjmë më shumë”.

“Nuk mund të gjeni një subjekt politik më gjeneroz. Nuk ka vuajtur opozita nga oferat e mazhorancës, por nga mungesa e dëshirës së saj për çfarëdo bashkëpunimi”, tha ai.

Duke iu referuar mungesës së deputetëve të opozitës në sallën e Kuvendit ai tha se shpreson që “votuesit e tyre këtë mungesë të tyre do ta shndërrojnë në një mungesë të përhershme”.

Në seancën e 28 prillit nuk morën pjesë deputetët e opozitës, duke pamundësuar kuorumin për dy kandidatet e LVV-së për presidente: Feride Rushiti dhe Hatixhe Hoxha.

Sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të 25 marsit, pas dështimit të zgjedhjes së presidentit, Kuvendi shpërndahet dhe vendi duhet të organizojë zgjedhje të reja brenda 45 ditësh.

