Shpërndahen qytetarët nga afërsia e Speciales në Hagë

Mijëra qytetarë të cilët qëndruan në afërsi të Gjykatës Speciale, tanimë janë shpërndarë. Pas vendimit të Gjykatës Speciale për shpalljen fajtorë të ish-krerëve të UÇK’së janë regjistruar tensione mes mbështetësve të katërshes dhe policisë holandeze. Ata u dëgjuan duke brohoritur “UÇK”, raporton KP. Ndërkohë, ka reaguar Policia duke goditur dhe arrestuar disa persona.

Lajme

16/09/2026 14:41

Mijëra qytetarë të cilët qëndruan në afërsi të Gjykatës Speciale, tanimë janë shpërndarë.

Pas vendimit të Gjykatës Speciale për shpalljen fajtorë të ish-krerëve të UÇK’së janë regjistruar tensione mes mbështetësve të katërshes dhe policisë holandeze.

Ata u dëgjuan duke brohoritur “UÇK”, raporton KP.

Ndërkohë, ka reaguar Policia duke goditur dhe arrestuar disa persona.

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