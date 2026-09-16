Shpërndahen qytetarët nga afërsia e Speciales në Hagë
Mijëra qytetarë të cilët qëndruan në afërsi të Gjykatës Speciale, tanimë janë shpërndarë. Pas vendimit të Gjykatës Speciale për shpalljen fajtorë të ish-krerëve të UÇK’së janë regjistruar tensione mes mbështetësve të katërshes dhe policisë holandeze. Ata u dëgjuan duke brohoritur “UÇK”, raporton KP. Ndërkohë, ka reaguar Policia duke goditur dhe arrestuar disa persona.
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Mijëra qytetarë të cilët qëndruan në afërsi të Gjykatës Speciale, tanimë janë shpërndarë.
Pas vendimit të Gjykatës Speciale për shpalljen fajtorë të ish-krerëve të UÇK’së janë regjistruar tensione mes mbështetësve të katërshes dhe policisë holandeze.
Ata u dëgjuan duke brohoritur “UÇK”, raporton KP.
Ndërkohë, ka reaguar Policia duke goditur dhe arrestuar disa persona.