Shpallet ‘Miss Shqipëria 2019’

#missalbania #missshqiperia #miss #missuniverse #queen #dream @albabajramii1 . . Rrugetimi i bukur ne @missshqiperia me solli emocione te paharrueshme…..i falenderoj nga zemra te gjith personat qe me kan mbeshtet deri ne momentin e fundit e keti spektakeli i mrrekullueshem! Jam me fat dhe shum krenare qe do mbaj kuroren e vendit tim…eshte nje enderr qe u realizuar FALEMINDERIT 🇦🇱🙏🏻